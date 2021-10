Il caso degli insulti razzisti contro Koulibaly a Firenze (Di lunedì 4 ottobre 2021) AGI - Un nuovo caso di razzismo scuote il calcio italiano dopo gli insulti contro i giocatori del Napoli al Franchi. La Procura federale ha aperto un'indagine sulle espressioni di matrice razzista rivolte da tifosi della Fiorentina al difensore azzurro Kalidou Koulibaly al termine della partita vinta dai partenopei. La Procura federale indaga La Procura ha già acquisito i referti dei propri ispettori e ascoltato il calciatore. Saranno compiuti ulteriori atti istruttori acquisendo gli atti pertinenti dalla Questura di Firenze. Le immagini e gli audio, potrebbero permettere di identificare gli autori delle offese per i quali scatterebbe il daspo con il conseguente divieto di accesso a tutte le manifestazioni sportive. Gli insulti Nel mirino delle becere offese erano finiti anche il ... Leggi su agi (Di lunedì 4 ottobre 2021) AGI - Un nuovodi razzismo scuote il calcio italiano dopo glii giocatori del Napoli al Franchi. La Procura federale ha aperto un'indagine sulle espressioni di matrice razzista rivolte da tifosi della Fiorentina al difensore azzurro Kalidoual termine della partita vinta dai partenopei. La Procura federale indaga La Procura ha già acquisito i referti dei propri ispettori e ascoltato il calciatore. Saranno compiuti ulteriori atti istruttori acquisendo gli atti pertinenti dalla Questura di. Le immagini e gli audio, potrebbero permettere di identificare gli autori delle offese per i quali scatterebbe il daspo con il conseguente divieto di accesso a tutte le manifestazioni sportive. GliNel mirino delle becere offese erano finiti anche il ...

