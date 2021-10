Il capitano Kirk di Star Trek andrà nello spazio | “Che miracolo”

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Ildi ‘’, l’attore William Shatner, è pronto a volarecon Blue Origin. Shatner sarà lanciato il 12 ottobre a bordo del New Shepard NS-18 e volerà con il Vice President of Mission & Flight Operations di Blue Origin, Audrey Powers. Blue Origin ha annunciato che con Shatner e Power si uniranno al volo i compagni di equipaggio Chris Boshuizen e Glen de Vries. La società di Jeff Bezos spiega che la copertura del lancio in diretta inizia su BlueOrigin.com a T-90 minuti, che il decollo è attualmente previsto per le 8:30 Cdt / 13:30 Utc dal Launch Site One nel Texas occidentale. “Ho sentito parlare diper molto tempo ormai. Colgo l’occasione per vederlo di persona. Che”, l’entusiastico commento ...

La fiction diventa realtà. L'attore canadese William Shatner, indimenticabiledella serie televisiva Star Trek, andrà davvero nello spazio, non con la leggendaria Enterprise ma a bordo della New Shepard di Blue Origin, il 12 ottobre. E diventerà, dall'alto dei ...La realtà supera la fantasia, questa volta di gran lunga: Wlliam Shatner, l'uomo che ha vestito i panni del leggendarionella serie tv Star Trek , volerà nello Spazio per davvero con Blue Orign , l'azienda aerospaziale fondata da Jeff Bezos. Nella stessa navicella New Shepard, che partirà dal Texas il ...Inizia il countdown per il lancio del volo spaziale di New Shepard, in programma per il 12 ottobre. Lo ha annunciato Blue Origin, la società di Jeff Bezos, già andata in orbita lo scorso luglio. Tra i ...Il capitano James T. Kirk 'tornerà' nello Spazio grazie alla compagnia aerospaziale Blue Origin, e il decollo è previsto per la prossima settimana.