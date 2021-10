I guardiani delle praterie | il pascolo che fa bene alla biodiversità

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 4 ottobre 2021) (di Di Fabio Attorre, direttore dell’orto botanico di Roma) Una mandria di mucche sparsa in una radura, greggi di pecore e capre che brucano distese d’erba in valli e altopiani, un pastore che vigila e guida le sue “truppe”. Sono i sempre più rari, preziosi ecosistemi troppo spesso dimenticati nei programmi per l’ambiente.vigilia della conferenza Onu sul clima che si terrà a novembre a Glasgow, è fondamentale riportare il ripristinotradizionali pratiche pastorali di tipo estensivo al centrostrategie di conservazione. È questa la chiave per salvaguardare le, protagoniste della sfida al cambiamento climatico. Se è vero, infatti, che migliorare lo statoforeste è un obiettivo prioritario, non ...