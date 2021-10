Halo Infinite e Rockstar Energy Drink | la collaborazione porta non solo lattine a tema ma anche DLC | XP doppi e altro

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Dopo aver dato un piccolo indizio qualche giorno fa, Microsoft ha annunciato ufficialmente la sua partnership conperspeciali della bevanda energetica e non. Lesono ora disponibili negli Stati Uniti e in Canada e sono disponibili nei gusti Original, Sugar Free, Fruit Punch, Silver Ice e Blackberry Goji. La promozione durerà fino al 31 dicembre. In quel momento, tutti coloro che acquistano una lattina appositamente contrassegnata troveranno un codice sotto la scheda che sbloccaXP e Sfide (che fanno parte del nuovo sisdi progressione XP basato su sfide di). Alcuni codici sbloccano un emblema ispirato alla versione Banished del Gravity Hammer. Altri ...

Eurogamer_it : Ecco tutti i dettagli della collaborazione tra #HaloInfninite e #RockstarEnergyDrink. - Tech_Gaming_it : Halo Infinite: Annunciata la collaborazione con Rockstar Energy Drink - misteruplay2016 : ‘Halo Infinite ha una modalità multiplayer tanto amata che potrebbe uscire anche senza single player’ - GamePlayFusi : @yennefair A me stamattina, è arrivata l'ennesima email di partecipazione alla beta multiplayer di halo infinite. N… - Eurogamer_it : L'opinione di Paul Tassi su #HaloInfinite. -

No, non avete letto male il titolo,avrà veramente alcuni DLC e altri contenuti scaricabili dopo aver bevuto da una lattina di Rockstar Energy Drink . La collaborazione trae l'azienda di bevande energetiche è stata ...Le ultime due settimane sono state particolarmente intense per tutti coloro che hanno avuto modo di provare il multiplayer del nuovo. 343 Industries ha reso disponibile, dapprima in maniera limitata e poi per tutti, una technical preview dell'online PVP del gioco , offrendo un primo assaggio delle potenzialità che l'...Microsoft è lieta di annunciare una collaborazione con Rockstar Energy Drink per Halo Infinite. L'iniziativa si concluderà entro la fine di Dicembre 2021 ...È possibile trovare DLC e contenuti esclusivi per Halo Infinite in alcuni energy drink in edizione limitata con illustrazioni di artisti internazionali.