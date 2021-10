Green pass obbligatorio Vaticano, via tre Guardie svizzere no vax (Di lunedì 4 ottobre 2021) Green pass obbligatorio, Con l’entrata in vigore dell’ordinanza dello Stato della Città del Vaticano che ha reso obbligatoria la presentazione del Green pass dal 1 ottobre, il Corpo della Guardia Svizzera Pontificia ha introdotto misure sanitarie in linea con quelle adottate da altri corpi d’armata nel mondo “In particolare – ha spiegato ai media il portavoce delle Guardie svizzere come riporta Vatican news – è stato chiesto a tutte le Guardie di effettuare il vaccino contro il Covid19, per tutelare la propria salute e quella degli altri con cui entrano in contatto per ragioni di servizio. Alcuni membri della Guardia, tre, hanno scelto di non aderire a tale richiesta e hanno lasciato il Corpo di loro volontà. Per altri tre è stata ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 4 ottobre 2021), Con l’entrata in vigore dell’ordinanza dello Stato della Città delche ha reso obbligatoria la presentazione deldal 1 ottobre, il Corpo della Guardia Svizzera Pontificia ha introdotto misure sanitarie in linea con quelle adottate da altri corpi d’armata nel mondo “In particolare – ha spiegato ai media il portavoce dellecome riporta Vatican news – è stato chiesto a tutte ledi effettuare il vaccino contro il Covid19, per tutelare la propria salute e quella degli altri con cui entrano in contatto per ragioni di servizio. Alcuni membri della Guardia, tre, hanno scelto di non aderire a tale richiesta e hanno lasciato il Corpo di loro volontà. Per altri tre è stata ...

borghi_claudio : Sarebbe bastato che quel giorno in Parlamento invece di dare ascolto a due del PD gli eletti del M5S avessero votat… - Tg3web : Si è chiusa con tafferugli e denunce la manifestazione dei no green pass a Milano di sabato sera. Per la prima volt… - borghi_claudio : @AntonioSocci1 No perchè è semplicemente falso. In Svezia per esempio: zero green pass ma anche zero lockdown da se… - CettaFerrara : @MaleficoRojo Allucinante. Io in un 18simo, pensavo di essere in fila all'ASL. Tra richieste di green pass e tampon… - ilfubannato : RT @Leonard14___: Il portuale di Trieste: 'Se il 15 ottobre anche a uno solo di noi sarà impedito di lavorare perchè non ha il green pass n… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Cartabellotta (Gimbe): 'Abbiamo domato l'ondata riducendola a ondina' 'Abbiamo domato l'ondata riducendola a ondina, tutti i numeri sono in calo e possiamo essere ottimisti. Incognite legate ai 3 milioni di over 50 non vaccinati. L'estensione del Green pass finora ha avuto un impatto modesto sulla vaccinazione'. Così Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, intervenuto ai microfoni della trasmissione 'L'Italia s'è desta' su Radio ...

Nuovo bonus Covid - 19: festeggiano le Partite IVA! Ricordiamo inoltre che sono tutte attività che lavorano al chiuso, o che comunque hanno l'obbligo di Green Pass per entrare e usufruire dei servizi, dunque nonostante la campagna vaccinale prosegua ...

Green Pass e privacy: i chiarimenti del Garante Altalex Sindacato Carabinieri: “Green pass un “provvedimento discriminatorio” Sindacato dei Carabinieri il decreto del Governo sul Green pass, obbligatorio dal 15 di ottobre. Un 'provvedimento discriminatorio ...

Obbligo di Green Pass al lavoro, Uiltucs: “Misure alternative a sospensione, nessuno sia lasciato solo” Sul Green Pass obbligatorio, Uiltucs Alessandria sta chiedendo di valutare la possibilità di misure alternative alla sospensione della retribuzione.

