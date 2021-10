Grande Fratello Vip 6: le anticipazioni della puntata del 4 ottobre 2021 (Di lunedì 4 ottobre 2021) Questa sera 4 ottobre 2021, in prima serata su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini, con la collaborazione di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, torneranno a collegarsi con i Vipponi della casa più spiata d’Italia per fare insieme a loro il punto della situazione, e svelare l’esito del televoto settimanale. Al momento in nomination ci sono: Amedeo, Davide, Nicola e Samy. Scopriamo insieme qualche spoiler in più riguardo l’appuntamento odierno del reality show. Gf Vip: Davide Silvestri, Amedeo Goria, Samy Youssef e Nicola Pisu si sfidano a colpi di televoto Nel corso della puntata odierna, Alfonso Signorini svelerà al pubblico l’esito del televoto settimanale, che attualmente vede ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 4 ottobre 2021) Questa sera 4, in prima serata su Canale 5, andrà in onda una nuovadelVip. Alfonso Signorini, con la collaborazione di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, torneranno a collegarsi con i Vipponicasa più spiata d’Italia per fare insieme a loro il puntosituazione, e svelare l’esito del televoto settimanale. Al momento in nomination ci sono: Amedeo, Davide, Nicola e Samy. Scopriamo insieme qualche spoiler in più riguardo l’appuntamento odierno del reality show. Gf Vip: Davide Silvestri, Amedeo Goria, Samy Youssef e Nicola Pisu si sfidano a colpi di televoto Nel corsoodierna, Alfonso Signorini svelerà al pubblico l’esito del televoto settimanale, che attualmente vede ...

