Grande Fratello Vip 6: gli autori lasciano i microfoni aperti, si sentono offese contro i concorrenti? (Di lunedì 4 ottobre 2021) Stamattina la regia del Grande Fratello Vip 6 ha lasciato i microfoni aperti: i concorrenti hanno sentito frasi ingiuriose, forse rivolte proprio a loro. Nuovo caso al Grande Fratello Vip 6, la regia ha dimenticato i microfoni aperti e si è sentita una delle autrici pronunciare alcune frasi offensive. "Sono una massa di cerebrolesi", ha detto la voce misteriosa. Tutti, vipponi compresi, hanno pensato che la l'offesa fosse rivolta proprio ai concorrenti. Non è la prima volta che al Grande Fratello scoppia un "microfono gate", ovvero che la regia lasci l'audio aperto e i discorsi privati degli autori vengano ascoltati dai concorrenti e dal pubblico che ...

