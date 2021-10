Grande Fratello Vip 6: anticipazioni della settima puntata, stasera su Canale 5 (Di lunedì 4 ottobre 2021) stasera su Canale 5 alle 21:30 va in onda la settima puntata del Grande Fratello Vip 6: ecco alcune anticipazioni di quello che vedremo. Il Grande Fratello Vip 6 è alla sua settima puntata - in onda stasera su Canale 5 alle 21:30 - con ospiti, nomination e confronti tra i concorrenti. stasera conosceremo la storia di Ainett Stephens. Le anticipazioni della puntata di stasera ci raccontano di nuovi scontri e colpi di scena all'interno della casa. Alfonso Signorini stasera ci racconterà la storia di Ainett Stephens, la vita della showgirl ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 4 ottobre 2021)su5 alle 21:30 va in onda ladelVip 6: ecco alcunedi quello che vedremo. IlVip 6 è alla sua- in ondasu5 alle 21:30 - con ospiti, nomination e confronti tra i concorrenti.conosceremo la storia di Ainett Stephens. Ledici raccontano di nuovi scontri e colpi di scena all'internocasa. Alfonso Signorinici racconterà la storia di Ainett Stephens, la vitashowgirl ...

Advertising

trash_italiano : Grande Fratello Vip, la regia lascia l'audio aperto e in casa sentono tutto: 'massa di imbecilli cerebrolesi' - MediasetPlay : Isa e Chia, blogger, influencer, super esperte di Grande Fratello... sono con noi! Twittate con #GFVIPPARTY per in… - trash_italiano : Inganno al Grande Fratello Vip 6, le tre principesse non sarebbero davvero principesse - Pricefield_2103 : RT @automaticamenci: 20 anni di grande fratello e c'è ancora gente che si lamenta che i concorrenti fanno strategia. 'la istrategia non è… - hashtagtr4sh : RT @automaticamenci: 20 anni di grande fratello e c'è ancora gente che si lamenta che i concorrenti fanno strategia. 'la istrategia non è… -