**Governo: Letta, 'potrei dire 'voto prima possibile' ma penso più a interesse Paese'** (Di lunedì 4 ottobre 2021) Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "Io potrei anche dire: andiamo al voto prima possibile" visti i risultati di oggi "ma penso più all'interesse complessivo del Paese", per "vivere questo momento eccezionale con Draghi e usare bene i soldi del Pnrr, farlo con tutta la forza e non infilarsi in una fine anticipata della legislatura". Così Enrico Letta su La7. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 ottobre 2021) Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "Ioanche: andiamo al" visti i risultati di oggi "mapiù all'complessivo del", per "vivere questo momento eccezionale con Draghi e usare bene i soldi del Pnrr, farlo con tutta la forza e non infilarsi in una fine anticipata della legislatura". Così Enricosu La7.

Advertising

fattoquotidiano : Comunali, Salvini: “Paghiamo scelte fatte in ritardo”. Letta: “Vittoria del Pd rafforza il governo”. Conte: “Per M5… - La7tv : #elezioniamministrative2021 Enrico #Letta commenta i risultati: 'Questa vittoria rafforza l'Italia e il governo Dra… - Radio1Rai : ??Enrico #Letta segretario #Pd: “Grande vittoria per Pd e Centro Sinistra che rafforza l’Italia e il governo Draghi.… - LOrobico : @Marcell77640487 Votare Lega ed avere Giorgetti al governo, da cosa differisce che non andare a votare ed avere Let… - Kapparar1 : RT @SkyTG24: Il segretario del Pd Enrico #Letta commenta entusiasticamente i risultati delle #elezioniamministrative2021 : 'Questa grande v… -