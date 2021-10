Gorno conferma Calegari | “Premiato il lavoro di 5 anni”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 4 ottobre 2021). Giampierovedeto il suo ruolo di guida del Comune con la sua lista “Rinnovamento per”, forte dei 587 voti raccolti contro i 382 raccolti dall’avversario Valter Quistini e dalla sua lista “Progetto per”. A spoglio avvenuto,ha attribuito la sua vittoria al grandefatto dalla sua compagine nei cinqueappena trascorsi, ai progetti programmati per il futuro ed all’aver rinnovato un po’ i ranghi con l’entrata di cinque volti nuovi a ringiovanire l’organico. Anche la lista avversaria era formata da parecchi giovani, che ovviamente sono apparsi un po’ delusi dal risultato della votazione. Ma Quistini li ha voluti ringraziare tutti, per il coraggio dimostrato nel volersi impegnare in un’esperienza nuova ...