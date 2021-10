Google Foto introduce una funzione per catalogare foto e video con precisione (Di lunedì 4 ottobre 2021) La versione 5.57.0.394309483 di Google foto abilita la modifica della data e dell'ora delle foto e dei video caricati nell'applicazione L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di lunedì 4 ottobre 2021) La versione 5.57.0.394309483 diabilita la modifica della data e dell'ora dellee deicaricati nell'applicazione L'articolo proviene da TuttoAndroid.

