Gli influencer travolti da Instagram in down, Fedez prende in giro Chiara Ferragni: «Ecco cosa succede ora a casa nostra» (Di lunedì 4 ottobre 2021) Anche gli influencer piangono, soprattutto in giorni come questi, quando Facebook, Instagram e Whatsapp non funzionano in tutta Italia e in diversi Paesi nel mondo per ore. Si tratta di uno dei down più lunghi mai registrati nella storia per le tre app di Mark Zuckerberg. A causa dei disservizi, l'azienda di Zuckerberg ha perso sinora 160 milioni di dollari all'ora, mentre in borsa l'azienda sta perdendo il 5,43 per cento. E cosa succede a chi, grazie anche a queste piattaforme, ha creato il proprio impero e utilizzano i social come principale strumento di lavoro quotidiano? Basti pensare alle perdite di visualizzazioni e d'interazioni sui canali dei principali influencer italiani e internazionali, tra cui Chiara Ferragni.

lapoelkann_ : Non vedo in tendenza #CarloMazzone 20 anni fa la corsa sotto la curva dell’Atalanta. Altroché il calcio moderno,… - AleSans1 : Un’altra mezz’ora poi gli influencer inizieranno a telefonare a tutti per raccontarci quanto è buona la tisana dimagrante. - lapescadielio : Nessuno: Ma proprio nessuno: Gli influencer che vivono di sponsor e cremine durante il down di instagram:… - lamosca79092499 : RT @Amarildo981: @fanpage Impressionante come un problema così “semplice” possa creare una crisi mondiale dal punto di vista sociale… ma so… - bennimccartney : Gli influencer in questo momento #instagramdow #instagramdisabled @KimKardashian -