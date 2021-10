Giuseppe Conte e le Amministrative 2021: il leader del M5s commenta i risultati del voto (Di lunedì 4 ottobre 2021) Anche Giuseppe Conte deve fare i conti con il risultato di queste Amministrative 2021. Lo spoglio va avanti, ma la situazione, tra ballottaggi e riconferme si è ormai delineata. “Avevo detto che ci avrei messo la faccia, e sono qui a metterci la faccia. Questo è il tempo della semina per il M5S, siamo appena partiti con un nuovo corso, insediato poco prima che si depositassero le liste, dunque un corso che non ha potuto dispiegare tutte le sue potenzialità“, ha commentato il leader del M5S, Giuseppe Conte durante lo Speciale Tg1. Giuseppe Conte commenta i risultati del MoVimento 5 stelle “Su Roma aspetterei, mi sembra che dalle proiezioni ci sia ancora da fare valutazioni con ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 4 ottobre 2021) Anchedeve fare i conti con il risultato di queste. Lo spoglio va avanti, ma la situazione, tra ballottaggi e riconferme si è ormai delineata. “Avevo detto che ci avrei messo la faccia, e sono qui a metterci la faccia. Questo è il tempo della semina per il M5S, siamo appena partiti con un nuovo corso, insediato poco prima che si depositassero le liste, dunque un corso che non ha potuto dispiegare tutte le sue potenzialità“, hato ildel M5S,durante lo Speciale Tg1.del MoVimento 5 stelle “Su Roma aspetterei, mi sembra che dalle proiezioni ci sia ancora da fare valutazioni con ...

Advertising

SkyTG24 : Giuseppe #Conte, ex premier e leader del M5S, commenta così le prime proiezioni sulle #elezioniamministrative2021 :… - SkyTG24 : Il presidente M5s Giuseppe #Conte commenta i risultati delle #elezioniamministrative2021, parlando in particolare d… - ItaliaViva : Conte ha detto che con questa Lega, Draghi non arriva al 2023. Io penso che con questo Draghi il M5S di Giuseppe Co… - Giancar70336148 : RT @kiara86769608: Giuseppe Conte Cara Giorgia, anche oggi hai continuato a fare propaganda durante il silenzio elettorale attaccando Virg… - EPaglierini : Salvo solo Giuseppe Conte, una brava persona, costretto a guidare un movimento i cui esponenti e militanti erano, s… -