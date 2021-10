Giorgio Sorial, la parabola del grillino: dalla lotta No Tav alla foto in Rolls Royce (Di lunedì 4 ottobre 2021) Roma, 4 ott – “Rolls Royce, Rolls Royce, voglio una vita così, voglio una fine così” canta Achille Lauro e può essere tranquillamente anche l’inno di Giorgio Sorial, grillino dal passato No Tav ora “tormentato” dai troll sui social per una foto in un’opulenta auto Sorial, dalla No Tav alla Rolls Royce Giorgio Sorial, ex deputato pentastellato, noto nella passata legislatura per far parte del fronte “No-Tav”, era già diventato a modo suo famoso per essere stato nominato da Luigi Di Maio presso la società Traforo del Monte Bianco. Niente male, appunto, per un (ex?) No Tav. La foto in ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 4 ottobre 2021) Roma, 4 ott – “, voglio una vita così, voglio una fine così” canta Achille Lauro e può essere tranquillamente anche l’inno didal passato No Tav ora “tormentato” dai troll sui social per unain un’opulenta autoNo Tav, ex deputato pentastellato, noto nella passata legislatura per far parte del fronte “No-Tav”, era già diventato a modo suo famoso per essere stato nominato da Luigi Di Maio presso la società Traforo del Monte Bianco. Niente male, appunto, per un (ex?) No Tav. Lain ...

Advertising

Maya83285828 : RT @GeMa7799: Il grillino in Rolls-Royce: così il M5s abolisce la (sua) povertà. L'ex parlamentare grillino Giorgio Sorial, noto per le pos… - GeMa7799 : Il grillino in Rolls-Royce: così il M5s abolisce la (sua) povertà. L'ex parlamentare grillino Giorgio Sorial, noto… - GalloMarcegallo : RT @spighissimo: Giorgio Sorial, Movimento 5 Stelle Purtroppo l'ennesima amara dimostrazione che oggi il 99,9% di chi si impegna in politi… - danieledv79 : RT @Stelladiana101: @danieledv79 Ma Sorial era quel soggetto che chiedeva la pena di morte per Il presidente della Repubblica Giorgio Napol… - Stelladiana101 : @danieledv79 Ma Sorial era quel soggetto che chiedeva la pena di morte per Il presidente della Repubblica Giorgio N… -