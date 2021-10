Giancarlo Magalli a Verissimo: “la foto con Sonia? Volevamo provocare Adriana Volpe" (Di lunedì 4 ottobre 2021) Giancarlo Magalli ha parlato a Verissimo della foto scattata con Sonia Bruganelli e della reazione di Adriana Volpe. Giancarlo Magalli a Verissimo ha parlato del selfie fatto con Sonia Bruganelli che ha fatto arrabbiare Adriana Volpe. Per Magalli si è trattato di una provocazione di Sonia, per l'altra opinionista del Grande Fratello Vip 6 l'ex conduttore de I fatti vostri vuole trarre vantaggio dalla vicenda. Giancarlo Magalli è stato ospite di Verissimo nella puntata del 3 ottobre, tra una domanda e l'altra Silvia Toffanin gli ha mostrato la foto che aveva animato il ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 4 ottobre 2021)ha parlato adellascattata conBruganelli e della reazione diha parlato del selfie fatto conBruganelli che ha fatto arrabbiare. Persi è trattato di una provocazione di, per l'altra opinionista del Grande Fratello Vip 6 l'ex conduttore de I fatti vostri vuole trarre vantaggio dalla vicenda.è stato ospite dinella puntata del 3 ottobre, tra una domanda e l'altra Silvia Toffanin gli ha mostrato lache aveva animato il ...

