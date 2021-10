GFVip, Manuel Bortuzzo rischia di uscire dal GfVip. Ecco come sta e cosa gli ha detto il medico (Di lunedì 4 ottobre 2021) Un concorrente rischia di uscire dal Grande Fratello Vip per via di alcuni problemi di salute. Si tratta di Manuel Bortuzzo, che è stato già prontamente visitato perché in questi giorni sta avendo la febbre abbastanza alta. LEGGI ANCHE:– GF Vip, Aldo rivela cosa pensa davvero Manuel di Lulù. Stando al regolamento, Manuel dovrà uscire dalla Casa qualora la febbre dovesse rimanere sopra i 39 gradi per più di 4 giorni https://twitter.com/i love gossip /status/1444789072904470530Nel suo caso, la febbre è dovuta ad un’infezione alle vie urinarie. come spiega un utente sui social, è una reazione “tipica di chi si fa gli autocateterismi” https://twitter.com/laverta17/status/1444772581404549120“Purtroppo i paraplegici sono molto ... Leggi su funweek (Di lunedì 4 ottobre 2021) Un concorrentedidal Grande Fratello Vip per via di alcuni problemi di salute. Si tratta di, che è stato già prontamente visitato perché in questi giorni sta avendo la febbre abbastanza alta. LEGGI ANCHE:– GF Vip, Aldo rivelapensa davverodi Lulù. Stando al regolamento,dovràdalla Casa qualora la febbre dovesse rimanere sopra i 39 gradi per più di 4 giorni https://twitter.com/i love gossip /status/1444789072904470530Nel suo caso, la febbre è dovuta ad un’infezione alle vie urinarie.spiega un utente sui social, è una reazione “tipica di chi si fa gli autocateterismi” https://twitter.com/laverta17/status/1444772581404549120“Purtroppo i paraplegici sono molto ...

