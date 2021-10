GFVip 6, il passato doloroso di Ainett. Una sorpresa per Carmen Russo (Di martedì 5 ottobre 2021) GFVip 6, il passato difficile ed inedito di Ainett Stephens. La dolcissima sorpresa per Carmen Russo da sua figlia Maria post-compleanno Un doloro passato per Ainett Ainett Stephens all’intero della Casa si racconta davvero poco, la sua storia non è ancora emersa, e dunque questa sera abbiamo visto un’inedita Ainett che con tanto coraggio ha affrontato la sua vita. La showgirl ha svelato il suo doloro passato dopo la scomparsa di sua madre e sua sorella. “Poco prima di Natale del 2004 sono venute a mancare tutte e due. Il 17 dicembre ci siamo sentite con mia madre, dicendo che sarebbe arrivata. Il giorno dopo sono scomparse nel nulla”, infine aggiunge una realtà straziante: “Girano voci che siano state ... Leggi su 361magazine (Di martedì 5 ottobre 2021)6, ildifficile ed inedito diStephens. La dolcissimaperda sua figlia Maria post-compleanno Un doloroperStephens all’intero della Casa si racconta davvero poco, la sua storia non è ancora emersa, e dunque questa sera abbiamo visto un’ineditache con tanto coraggio ha affrontato la sua vita. La showgirl ha svelato il suo dolorodopo la scomparsa di sua madre e sua sorella. “Poco prima di Natale del 2004 sono venute a mancare tutte e due. Il 17 dicembre ci siamo sentite con mia madre, dicendo che sarebbe arrivata. Il giorno dopo sono scomparse nel nulla”, infine aggiunge una realtà straziante: “Girano voci che siano state ...

