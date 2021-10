GF Vip, Manuel Bortuzzo sta male: lascia il reality? (Di lunedì 4 ottobre 2021) Nelle ultime ore Manuel Bortuzzo ha avuto alcuni problemi di salute. L’ex nuotatore ha accusato febbre alta e dolori che hanno spinto il Grande Fratello Vip ad intervenire chiamando un medico. Se il malessere dovesse continuare Manuel potrebbe anche lasciare la casa in anticipo! La permanenza di Manuel Bortuzzo all’interno della casa del Grande Fratello Vip è a rischio? L’ex nuotatore da un paio di giorni ha cominciato ad accusare diversi problemi di salute che hanno preoccupato non solo i telespettatori ma anche la produzione, che si è decisa ad intervenire chiedendo il supporto del medico. Ma cosa è successo a Manuel? Tutto è iniziato sabato sera, quando l’ex nuotatore ha cominciato a non sentirsi bene, presentando già alcuni sintomi, come febbre ... Leggi su piusanipiubelli (Di lunedì 4 ottobre 2021) Nelle ultime oreha avuto alcuni problemi di salute. L’ex nuotatore ha accusato febbre alta e dolori che hanno spinto il Grande Fratello Vip ad intervenire chiamando un medico. Se ilssere dovesse continuarepotrebbe anchere la casa in anticipo! La permanenza diall’interno della casa del Grande Fratello Vip è a rischio? L’ex nuotatore da un paio di giorni ha cominciato ad accusare diversi problemi di salute che hanno preoccupato non solo i telespettatori ma anche la produzione, che si è decisa ad intervenire chiedendo il supporto del medico. Ma cosa è successo a? Tutto è iniziato sabato sera, quando l’ex nuotatore ha cominciato a non sentirsi bene, presentando già alcuni sintomi, come febbre ...

