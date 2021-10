Gf Vip 6, Katia Ricciarelli a Soleil Sorge: ” Pensavamo che sarebbe successo qualcosa di più serio nei tuoi confronti, siamo sbigottiti” (Di lunedì 4 ottobre 2021) Nella Casa del Gf Vip Manila Nazzaro, Katia Ricciarelli, Raffaella Fico, Francesca Cipriani e Ainett Stephens in queste ultime ore sono tornate a parlare di quanto successo nella puntata del reality andata in onda lo scorso venerdì, quando a tenere banco è stato l’acceso scontro tra Soleil e le donne della Casa. A scatenare la discussione era stata l’espressione “scimmie urlatrici”, rivolta da Soleil ad Ainett e Samy, frase che secondo molti dei concorrenti avrebbe avuto una connotazione razzista. Subito dopo Soleil si era scusata e aveva chiarito che i termini utilizzati non avevano niente a che fare con il razzismo. Le scuse dell’influencer, però, non sono state lette come sincere dalla maggior parte dei vipponi, i quali avevano mantenuto il punto sulla questione. Nella puntata del ... Leggi su isaechia (Di lunedì 4 ottobre 2021) Nella Casa del Gf Vip Manila Nazzaro,, Raffaella Fico, Francesca Cipriani e Ainett Stephens in queste ultime ore sono tornate a parlare di quantonella puntata del reality andata in onda lo scorso venerdì, quando a tenere banco è stato l’acceso scontro trae le donne della Casa. A scatenare la discussione era stata l’espressione “scimmie urlatrici”, rivolta daad Ainett e Samy, frase che secondo molti dei concorrenti avrebbe avuto una connotazione razzista. Subito doposi era scusata e aveva chiarito che i termini utilizzati non avevano niente a che fare con il razzismo. Le scuse dell’influencer, però, non sono state lette come sincere dalla maggior parte dei vipponi, i quali avevano mantenuto il punto sulla questione. Nella puntata del ...

