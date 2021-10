Gf Vip 6 | Bortuzzo vuole lasciare? La clamorosa indiscrezione

Leggi su ck12

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Gf Vip 6, voci su Manuelche sarebbe intenzionato ad andare via se continuerà a stare male. Chi incontrerà stasera Manuel(Getty Images)Manuelin questi giorni non è stato bene, questo è certo. Ha avuto la febbre alta, forse a causa di una cistite, e per tale motivo si è mantenuto più in disparte rispetto agli altri coinquilini, per non contagiarli. Pare anche che vorrebbe uscire dalla casa, ma su questo invece non c’è certezza. Il giovane romano sembra abbia detto questa frase durante la febbre (che pare gli stia dando tregua) ma che la regia abbia censurato. Se ciò fosse vero, forse con l’intento di alleviare la lontananza, per fargli vedere un volto più noto questa sera potrebbe ricevere la visita dell’ex fidanzata, anche se probabilmente solo in video. La sorpresa l’ha lanciata questa ...