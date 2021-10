Gaetano Manfredi eletto sindaco di Napoli | Niente pizza e mandolino | saremo la città del lavoro

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Il nuovodi, ha parlato in conferenza stampa dopo l'annuncio della sua vittoria durante le elezioni comunali. Ecco quanto evidenziato: "Qualcuno diceva che non avremmo vinto perché ero troppo serio per ladi. Ebbeneoggi ha dato una risposta importante: vuole voltare pagina, impegnarsi per lavorare e uscire dalle difficoltà. Ereditiamo unain grande difficoltà, con un debito enorme e un servizio pubblico veramente critico. Però abbiamo voglia di fare: nonpiù quelli che si lamentano, nonpiù quelli della rivoluzione, ma coloro che chiedono di potersi sedere dove meritiamo. Non c'è un Mezzogiorno senzae non c'è Italia ...

Nel capoluogo partenopeo, in particolare, Conte si aspettava di essere il primo partito della coalizione a sostegno di, in realtà rischia di arrivare dentro dietro Pd e la lista del ...In attesa di conoscere le percentuali definitive, è ormai certo che, candidato del Pd - M5S è il nuovo sindaco di Napoli. Soddisfazione nel comitato elettorale di. Vittoria al primo turno per l'ex ministro dell'Università ed ex ...Il candidato di centrodestra Maresca si congraturla per la vittoria a conteggi ancora in corso. Manfredi con oltre il 65% delle preferenzelscia indietro tutti. Il primo tweet del nuovo sindaco è dedic ...Le prime parole dell’ormai sindaco eletto della città di Napoli Gaetano Manfredi riguardano la reputazione della città e la sua percezione ...