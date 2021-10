Gabriel Garko | “La prima volta che sono stato molestato avevo nove anni”

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Nella puntata di Verissimo andata in onda domenica 3 ottobre,ha parlato per laa cuore aperto di un periodo buio della sua infanzia. Intervida Silvia Toffanin, l’attore si è lasciato andare al racconto di uno dei momenti più difficili della sua vita: le molestie che ha subito quando era soltanto un bambino. “mole. Lache mi è capitato. Non è arrivata fino alla fine, ma è stata la più violenta. Succede anche quello, l’importante è riuscire ad uscirne”, ha confessatoa Canale 5. Un episodio che non aveva mai confidato a nessuno, e che ha descritto soltanto nel suo libro ...

Non tutti sanno che nel cuore di Gabriel Garko, da sempre, ci sono 3 donne speciali oltre alla sua mamma: scopriamo tutto sulle sorelle dell'attore, Nadia, Sonia e Laura Oliviero! Una di loro gli somiglia in modo impressionante, ma ... Chi sono Nadia, Sonia e Laura Oliviero? Gabriel Garko, all'anagrafe Dario Gabriel Oliviero, è cresciuto con tre sorelle femmine: Nadia, la più grande, Sonia e infine Laura.