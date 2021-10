Fotografano scheda elettorale | due denunce nel Casertano

Leggi su anteprima24

Caserta – Due persone denunciate in comuni deldove si vota per le amministrative per aver fotografato lanell'urna: è il bilancio delle irregolarità emerse nei seggi in cui si vota per le comunali. Un episodio è accaduto in un seggio a Villa di Briano, mentre un secondo è stato accertato a Santa Maria Capua Vetere: in entrambi i casi sono stati denunciati due elettori uomini. Nessun problema di rilievo a Caserta, dove però ieri mattina un seggio è stato aperto con un'ora di ritardo perché il presidente non si è presentato.