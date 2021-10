Fotografano il voto in cabina a Napoli, denunciati in quattro (Di lunedì 4 ottobre 2021) AGI - Traditi dal 'click' della fotocamera in cabina elettorale e denunciati per violazioni alla legge che assicura la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali. Accade a Napoli, protagonisti due uomini già noti alle forze dell'ordine, un 19enne di Chiaiano e un 42enne di Marianella. I presidenti di due seggi elettorali di Chiaiano e Piscinola hanno chiesto loro di lasciare, come previsto, qualsiasi dispositivo elettronico prima di entrare in cabina. “Non abbiamo telefoni addosso”, avrebbero dichiarato i due, ma una volta in cabina hanno scattato la foto alla scheda elettorale senza premurarsi di silenziare lo smartphone. I presidenti hanno così allertato i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli che hanno identificato e denunciato i ... Leggi su agi (Di lunedì 4 ottobre 2021) AGI - Traditi dal 'click' della fotocamera inelettorale eper violazioni alla legge che assicura la segretezza della espressione delnelle consultazioni elettorali. Accade a, protagonisti due uomini già noti alle forze dell'ordine, un 19enne di Chiaiano e un 42enne di Marianella. I presidenti di due seggi elettorali di Chiaiano e Piscinola hanno chiesto loro di lasciare, come previsto, qualsiasi dispositivo elettronico prima di entrare in. “Non abbiamo telefoni addosso”, avrebbero dichiarato i due, ma una volta inhanno scattato la foto alla scheda elettorale senza premurarsi di silenziare lo smartphone. I presidenti hanno così allertato i carabinieri del nucleo radiomobile diche hanno identificato e denunciato i ...

