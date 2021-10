Fondazione FS | “Arlecchino | il ritorno del mito”

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 4 ottobre 2021) (Teleborsa) – Successo per il primo viaggio commerciale dell’ETR 252, il leggendario elettrotreno, parente del più noto Settebello, simbolo del made in Italy e del boom economico degli anni ’60, recentemente oggetto di un impegnativo restauro storico filologico effettuato dallaFS. Dopo 61 anni dalla sua prima corsa, l’elettrotreno è tornato sulle ferrovie italiane il 3 ottobre grazie allaFS Italiane e, nella sua prima uscita commerciale, ha viaggiato da Bologna a Roma con tappa a Firenze. L’evento “, ildel” – come riporta il portale di informazione di Ferrovie dello Stato, FS News – ha registrato il tutto esaurito in meno di 48 ore. “Dopo tanta attesa – ha detto il direttore generale dellaFS Luigi ...