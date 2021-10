Fiorentina-Napoli | tifosi viola offensivi anche durante il ricordo di Astori

Advertising

acffiorentina : La Fiorentina esprime la più ferma e dura condanna per gli episodi di razzismo avvenuti ieri nel corso della partit… - sscnapoli : I gol di @HirvingLozano70 & #Rrahmani in Fiorentina 1-2 Napoli ???? ?? #ForzaNapoliSempre #NoToRacism - pisto_gol : Fio-Nap 1:2 Napoli 7 bellezze: vince a Firenze, sale a 21pt, tiene a distanza le rivali. Dopo essere andato sotto-g… - JanRusinek7 : @bmichal713 Milan, Napoli i Fiorentina - infoitsport : Cori razzisti in Fiorentina-Napoli: il comunicato dei viola -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Napoli

Tipo mia mamma: "Ma i nuoste chi song'?" Firenze 03/10/2021 - campionato di calcio serie A // foto Insidefoto/Image Sport nella foto: Viktor Osimhen Mario Rui, o è scarso o è ......otto calci d'angolo della. Se riuscirà a mantenersi in questa primavera psicofisica per buona parte del campionato, non ce ne sarà per nessuno.' PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL...04.10 14:22 - FIRENZE - Il sindaco Nardella: "Chiedo scusa, chi ha offeso i calciatori del Napoli allo stadio non rappresenta la città e la Fiorentina" 04.10 14:14 - IL PENSIERO - de Giovanni: "Cori ...La grande prestazione di Victor Osimhen contro la Fiorentina non è passata inosservata, l'Italia calcistica è ai piedi del bomber del Napoli.