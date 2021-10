Fiorentina-Napoli, il sindaco Nardella chiede scusa dopo gli insulti razzisti (Di lunedì 4 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – E’ arrivata la presa di posizione di Dario Nardella sullo spregevole episodio degli insulti razzisti a Kalidou Koulibaly, Victor Osimhen e André-Frank Anguissa nel corso dei Fiorentina-Napoli. Il sindaco di Firenze si è scusato sui social con un messaggio rivolto proprio al difensore azzurro e una foto con la frase “Il razzismo non vive a Firenze”. “Victor, André-Frank, Kalidou: a nome di Firenze vi chiedo scusa. Chi ieri ha offeso i calciatori del SSC Napoli allo stadio non rappresenta la città e non rappresenta la ACF Fiorentina, che ha subito preso le distanze. Negli stadi non c’è posto per l’ignoranza e la stupidità”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 4 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– E’ arrivata la presa di posizione di Dariosullo spregevole episodio deglia Kalidou Koulibaly, Victor Osimhen e André-Frank Anguissa nel corso dei. Ildi Firenze si èto sui social con un messaggio rivolto proprio al difensore azzurro e una foto con la frase “Il razzismo non vive a Firenze”. “Victor, André-Frank, Kalidou: a nome di Firenze vi chiedo. Chi ieri ha offeso i calciatori del SSCallo stadio non rappresenta la città e non rappresenta la ACF, che ha subito preso le distanze. Negli stadi non c’è posto per l’ignoranza e la stupidità”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

acffiorentina : La Fiorentina esprime la più ferma e dura condanna per gli episodi di razzismo avvenuti ieri nel corso della partit… - pisto_gol : Fio-Nap 1:2 Napoli 7 bellezze: vince a Firenze, sale a 21pt, tiene a distanza le rivali. Dopo essere andato sotto-g… - DiMarzio : Osimhen, Koulibaly e Anguissa vittime di insulti e ululati dopo #FiorentinaNapoli - tony62550278 : RT @capuanogio: La #Fiorentina annuncia di aver messo nelle mani della questura le immagini per identificare i colpevoli degli insulti razz… - Fiorentinanews : #Anguissa: “Possono insultarmi e chiamarmi scimmia, ma questo non cambierà chi sono. Orgoglioso di essere un uomo d… -