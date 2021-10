Fiorentina | comunicato ufficiale contro i cori razzisti

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Il Napoli ha espugnato il Franchi di Firenze battendo in rimonta lagrazie alle reti di Lozano e Rrahmani. Gli azzurri sono ora in testa alla classifica a punteggio pieno dopo sette partite. Un episodio extra calcistico però ha vanificato la gioia della vittoria. Koulibaly infatti ha subito, nel corso della gara, pesanti insultida parte di alcuni tifosi viola. Epiteti vergognosi e offensivi hanno colpito il difensore azzurro, supportato però da tutti i compagni e dalla società. La, con una nota sul proprio sito, ha chiesto scusa a Koulibaly e alla SSC Napoli. Di seguito il. FOTO IMAGOLaesprime la più ferma e dura condanna per gli episodi di razzismo avvenuti ieri nel corso della partitail ...

La FIGC ha deciso di aprire un'indagine dopo gli episodi di razzismo accaduti nel corso di Fiorentina-Napoli Attraverso un comunicato ufficiale, la FIGC ha comunicato di aver aperto un'indagine in seguito agli episodi razzisti accaduti nel corso di Fiorentina-Napoli nei confronti di Osimhen, Anguissa e Koulibaly. Dopo gli episodi di razzismo nel post gara della sfida contro il Napoli, nei confronti di Osimhen, Anguissa e Koulibaly, la Fiorentina ha emesso un comunicato di condanna nei confronti dei tifosi: "La Fiorentina esprime la più ferma e dura condanna per gli episodi di razzismo..."