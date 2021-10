Finlandia: arriva la tastiera che contrasta l’odio (Di lunedì 4 ottobre 2021) Dalla Finlandia arriva una tastiera che cambia il modo di scrivere degli studenti, contrastando il linguaggio offensivo: The Polite Type Da una scuola della Finlandia arriva uno strumento per combattere il bullismo. Si chiama “The Polite Type“, il “Carattere Educato“. La tastiera è in grado di cambiare il modo di scrivere degli studenti, contrastando il linguaggio offensivo. Se qualcuno, infatti, digita parole di odio nei confronti di un compagno di classe, il dispositivo riesce ad “alleggerirle“. Il software (o meglio il font), se installato nei computer delle nostre scuole, potrebbe dare un importantissimo contributo nella lotta al cyberbullismo. La TietoEVRY racconta il progetto che è stato accolto con entusiasmo dai paesi scandinavi: ... Leggi su zon (Di lunedì 4 ottobre 2021) Dallaunache cambia il modo di scrivere degli studenti,ndo il linguaggio offensivo: The Polite Type Da una scuola dellauno strumento per combattere il bullismo. Si chiama “The Polite Type“, il “Carattere Educato“. Laè in grado di cambiare il modo di scrivere degli studenti,ndo il linguaggio offensivo. Se qualcuno, infatti, digita parole di odio nei confronti di un compagno di classe, il dispositivo riesce ad “alleggerirle“. Il software (o meglio il font), se installato nei computer delle nostre scuole, potrebbe dare un importantissimo contributo nella lotta al cyberbullismo. La TietoEVRY racconta il progetto che è stato accolto con entusiasmo dai paesi scandinavi: ...

Advertising

infoitestero : Covid, in Finlandia arriva il vaccino per i visoni - zazoomblog : Covid in Finlandia arriva il vaccino per i visoni - #Covid #Finlandia #arriva #vaccino - innaturale_it : Dopo carne e pesce arriva anche il #caffè in laboratorio prodotto a partire da colture cellulari. -