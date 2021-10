Filippo Nascimbene: chi è la vittima italiana dell’incidente aereo (Di lunedì 4 ottobre 2021) Filippo Nascimbene è morto nel tragico incidente aereo di ieri a Milano. Con lui la moglie e il figlio che aveva appena ricevuto il battesimo Filippo NascimbeneNel grave incidente di ieri con un aereo che è caduto sul tetto di un palazzo disabitato a Sud di Milano, hanno perso la vita tutt’e otto persone che erano a bordo. Il mezzo era di Dan Petrescu, immobiliarista miliardario rumeno con passaporto tedesco, ai comandi del velivolo. A bordo c’era anche l’italiano Filippo Nascimbene, manager 33enne nato a Monferrato in Piemonte da una nota famiglia di Pavia e sua moglie Claire Stephanie Caroline Alexandrescou, francese. Ha perso la vita anche loro figlio, il piccolo Raphael di quasi due anni che proprio ieri aveva ricevuto il ... Leggi su ck12 (Di lunedì 4 ottobre 2021)è morto nel tragico incidentedi ieri a Milano. Con lui la moglie e il figlio che aveva appena ricevuto il battesimoNel grave incidente di ieri con unche è caduto sul tetto di un palazzo disabitato a Sud di Milano, hanno perso la vita tutt’e otto persone che erano a bordo. Il mezzo era di Dan Petrescu, immobiliarista miliardario rumeno con passaporto tedesco, ai comandi del velivolo. A bordo c’era anche l’italiano, manager 33enne nato a Monferrato in Piemonte da una nota famiglia di Pavia e sua moglie Claire Stephanie Caroline Alexandrescou, francese. Ha perso la vita anche loro figlio, il piccolo Raphael di quasi due anni che proprio ieri aveva ricevuto il ...

