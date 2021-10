Fidanza-Fanpage | chi ha finanziato tre anni d’indagine?

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 4 ottobre 2021) 00:00 Amministrative, affluenza bassa e scandaletti alti. 05:30 Inchiesta, Giorgia Meloni continua a chiedere le 100 ore del girato ma senza successo. 08:40 Berlusconi torna a parlare pubblicamente smentendo divisioni interne al centrodestra. 10:23 Caso Morisi, si continua a parlare della “Bestia” di Salvini mentre la condanna di Mimmo Lucano è già sparita dai giornali. 11:40 Parola ai commensali, grazie per le vostre donazioni! 11:55 Cade l’aereo Pilatus a Milano e il Ponte dell’Industria a Roma. Vedi le differenze? Repubblica non le vede. 16:15 Becciu come Dreyfus dice Galli della Loggia e forse ha ragione. 18:40 La whistleblower di Facebook ha nome e cognome e parla col Wall Street Journal di oggi. 20:00 Il lasciapassare da cambiare per Daniele Capezzone… 22:00 Il Sole 24 ore torna a parlare di flat tax che piace alle partite Iva. 24:30 Parola ai ...