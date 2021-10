Festa del Cinema di Roma, ultimo film di Proietti pre-apre la kermesse (Di lunedì 4 ottobre 2021) Roma – ‘Io sono Babbo Natale’ è la pre-apertura della 16esima edizione della Festa del Cinema di Roma, in programma dal 14 al 24 ottobre all’Auditorium Parco della Musica. Edoardo Falcone (‘Se Dio vuole’, ‘Questione di karma’) dirige due grandissimi attori e maestri della commedia, Marco Giallini e Gigi Proietti, nella sua ultima preziosa e straordinaria interpretazione. “Ho scritto il film pensando a Proietti e Giallini. Nessuno come loro poteva rendere al meglio due caratteri così diversi, ma allo stesso tempo così pieni di umanità”, ha dichiarato il regista. “Oggi Gigi se ne è andato. Il dolore è ancora vivo. Anche se uomini come lui difficilmente ci lasceranno mai. Incontrarlo è stata una fortuna. Dirigerlo un onore. Parole – ha proseguito – che potrebbero sembrare ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 4 ottobre 2021)– ‘Io sono Babbo Natale’ è la pre-apertura della 16esima edizione delladeldi, in programma dal 14 al 24 ottobre all’Auditorium Parco della Musica. Edoardo Falcone (‘Se Dio vuole’, ‘Questione di karma’) dirige due grandissimi attori e maestri della commedia, Marco Giallini e Gigi, nella sua ultima preziosa e straordinaria interpretazione. “Ho scritto ilpensando ae Giallini. Nessuno come loro poteva rendere al meglio due caratteri così diversi, ma allo stesso tempo così pieni di umanità”, ha dichiarato il regista. “Oggi Gigi se ne è andato. Il dolore è ancora vivo. Anche se uomini come lui difficilmente ci lasceranno mai. Incontrarlo è stata una fortuna. Dirigerlo un onore. Parole – ha proseguito – che potrebbero sembrare ...

Ultime Notizie dalla rete : Festa del Ferruccio Lamborghini, l'italiano che ha creato un impero Uno scintillante salone addobbato a festa per San Valentino nella Bologna del '64, tra eleganti signore in abito da sera e gentlemen in smoking, con un giovanissimo Tony Renis che accompagnato dall'orchestra dedica un brano a uno ...

Comunali: a Bologna crolla l'affluenza, ha votato il 51,16% Il dato di affluenza del 51,87% segna infatti il dato più basso della storia delle elezioni ... Rispetto alle altre città Bologna ha votato in due giorni festivi, visto che oggi si celebra la festa ...

Russia: Putin introduce la festa del papà, aiuta la famiglia - Europa ANSA Nuova Europa Il Festival della Mostarda 2021 sarà un evento digitale e diffuso (mi-lorenteggio.com) Cremona, 4 ottobre 2021 – Mancano meno di due settimane al consueto appuntamento annuale che celebra la mostarda, proposto per l’edizione 2021 in un format digitale affiancato da ...

Sapori e territorio, le sagre di ottobre da non perdere a Bologna e provincia Castagne, tartufo, gnocchi fritto e tanto buon vino: il calendario di ottobre è consistente e ogni fine settimana c'è l'imbarazzo della scelta ...

