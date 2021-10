Federica Nargi romantica e passionale | con l’abito rosso ha lasciato tutti senza parole

(Di lunedì 4 ottobre 2021)seduce e conquista il suo pubblico social: con un abitofuoco diventa. Impossibile resistere: sono rimastiè una delle nuove concorrenti di Tale e Quale Show. L’ex velina di Striscia La Notizia ha deciso di mettersi in gioco in un programma, per lei, totalmente L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

gdzingaro : RT @dea_channel: la divina Federica Nargi nell'imitazione di Jennifer Lopez ammirata ieri a Tale e quale show...secondo noi la cantante Lat… - frrlc : oggi mi hanno detto che sembro federica nargi se esiste l’anima gemella la mia sta in sicilia - MassimoColucc13 : RT @dea_channel: la divina Federica Nargi nell'imitazione di Jennifer Lopez ammirata ieri a Tale e quale show...secondo noi la cantante Lat… - CamillaGalante : RT @fanpage: La critica di Cristiano Malgioglio Una puntata scoppiettante questa di #taleequaleshow - Profilo3Marco : RT @fanpage: La critica di Cristiano Malgioglio Una puntata scoppiettante questa di #taleequaleshow -

Ultime Notizie dalla rete : Federica Nargi

a Tale e Quale Show si trasforma in Jennifer Lopez . La sua interpretazione della popstar, con la canzone 'Pa'ti', non è entusiasmante, Loretta Goggi e Giorgio Panariello lo dicono all'...Vanta anche doti da presentatore quando a partire dal 2017 conduce lo stesso programma di Italia1 al fianco di Paolo Ruffini e. L'amicizia con il presentatore livornese è poi anche ...Federica Nargi seduce e conquista il suo pubblico social: con un abito rosso fuoco diventa romantica e passionale. Impossibile resistere: sono rimasti tutti senza parole. In rosso incanta il web: ...Federica Nargi a Tale e Quale Show si trasforma in Jennifer Lopez. La sua interpretazione della popstar, con la canzone “Pa’ti”, non è entusiasmante, Loretta Goggi e Giorgio Panariello lo dicono all’e ...