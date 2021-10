Fdi: procura Milano acquisisce filmato integrale FanPage (Di lunedì 4 ottobre 2021) Milano, 4 ott. (Adnkronos) - La procura di Milano - come preannunciato - sta acquisendo le oltre 100 ore di filmati girati da FanPage per realizzare l'inchiesta giornalistica su Fratelli d'Italia e sull'eurodeputato Carlo Fidanza. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 ottobre 2021), 4 ott. (Adnkronos) - Ladi- come preannunciato - sta acquisendo le oltre 100 ore di filmati girati daper realizzare l'inchiesta giornalistica su Fratelli d'Italia e sull'eurodeputato Carlo Fidanza.

