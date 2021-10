Fdi: procura Milano acquisisce filmato integrale Fanpage (2) (Di lunedì 4 ottobre 2021) (Adnkronos) - L'acquisizione - da parte di uomini della Guardia di finanza - è il primo passo del fascicolo (nato da un esposto-denuncia dei Verdi), nelle mani dei pm Giovanni Polizzi e Piero Basilone, per fare chiarezza sul finanziamenti a Fratelli d'Italia nella campagna elettorale milanese e dell'ipotesi - di cui si parla nel filmato - di un presunto sistema di "lavatrici" per ripulire le somme di denaro ricevute. Per ora si procede per finanziamento illecito ai partiti e riciclaggio, ma c'è un secondo filone su cui gli uomini del Ros stanno indagando, ossia l'apologia di fascismo visto che le immagini mostrano anche saluti romani e frasi che inneggiano a Hitler. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 ottobre 2021) (Adnkronos) - L'acquisizione - da parte di uomini della Guardia di finanza - è il primo passo del fascicolo (nato da un esposto-denuncia dei Verdi), nelle mani dei pm Giovanni Polizzi e Piero Basilone, per fare chiarezza sul finanziamenti a Fratelli d'Italia nella campagna elettorale milanese e dell'ipotesi - di cui si parla nel- di un presunto sistema di "lavatrici" per ripulire le somme di denaro ricevute. Per ora si procede per finanziamento illecito ai partiti e riciclaggio, ma c'è un secondo filone su cui gli uomini del Ros stanno indagando, ossia l'apologia di fascismo visto che le immagini mostrano anche saluti romani e frasi che inneggiano a Hitler.

