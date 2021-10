Fate attenzione a questa foto! È la mamma di una ‘vippona’ del GF: sono identiche! (Di lunedì 4 ottobre 2021) Sapete che questa splendida donna raffigurata in foto è la mamma di una ‘vippona’ del GF? Fate attenzione: la loro somiglianza è da urlo! È davvero bellissima, vero? Come darvi torto, d’altra parte! Attivissima sul suo canale social ufficiale, la donna non perde mai occasione di poter rendere partecipi i suoi sostenitori di incantevoli scatti L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 4 ottobre 2021) Sapete chesplendida donna raffigurata in foto è ladi unadel GF?: la loro somiglianza è da urlo! È davvero bellissima, vero? Come darvi torto, d’altra parte! Attivissima sul suo canale social ufficiale, la donna non perde mai occasione di poter rendere partecipi i suoi sostenitori di incantevoli scatti L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

zazoomblog : Fate attenzione a questa foto! È la mamma di una ‘vippona’ del GF: sono identiche! - #attenzione #questa #foto!… - eyesinthedark94 : RT @insubbuglio: Fate attenzione ad essere troppo disponibili, che dopo scatta la pretesa, non la riconoscenza. - viti_filippo : @JorgeTrimy @ConteZero76 @ardigiorgio Il silenzio elettorale era ieri, non giovedì. I video girati a settembre Il… - er_pasca : @ItsCreepyGuy @gabryhz Ma come fate a dire che gufasse? È stata una partita stupenda, che all'85esimo sembrava chiu… - Majden3 : RT @marysorriso79: Ringrazio tutti voi che avete segnalato il fake @lolalll7 che si spaccia per me. Purtroppo è ancora attivo l'account, fa… -