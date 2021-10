Farmacologo e professore dell’Insubria: “Sui minori ogni 4 vaccinati per il covid una reazione grave “ (Di lunedì 4 ottobre 2021) Tra i relatori durante la manifestazione contro il green pass del 2 ottobre in piazza Verdi a Como c’era anche Marco Cosentino, medico, Farmacologo e professore universitario dell’Insubria. Cosentino ha approfondito alcuni aspetti relativi ai vaccini anti-covid. Ha, per esempio, illustrato alcuni dati relativi alle reazioni avverse gravi sui minori in salute. Uno studio realizzato… Read More “” » L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di lunedì 4 ottobre 2021) Tra i relatori durante la manifestazione contro il green pass del 2 ottobre in piazza Verdi a Como c’era anche Marco Cosentino, medico,universitario. Cosentino ha approfondito alcuni aspetti relativi ai vaccini anti-. Ha, per esempio, illustrato alcuni dati relativi alle reazioni avverse gravi suiin salute. Uno studio realizzato… Read More “” » L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

Antonel08808592 : RT @OrtigiaP: Farmacologo e professore dell'Insubria: 'Sui minori ogni 4 vaccinati per il covid una reazione grave ' Ragazzi che se prendon… - emiliacassani : RT @RTestaIT: Farmacologo e professore dell'Insubria: 'Sui minori ogni 4 vaccinati per il covid una reazione grave ' - ZombieBuster5 : RT @BarbaraRaval: Una reazione grave per ogni inoculazione di vaccino su minori. Qualcuno parla... - Vvelasciavivere : RT @OrtigiaP: Farmacologo e professore dell'Insubria: 'Sui minori ogni 4 vaccinati per il covid una reazione grave ' Ragazzi che se prendon… - Mauro26739276 : RT @BarbaraRaval: Una reazione grave per ogni inoculazione di vaccino su minori. Qualcuno parla... -