Facebook e Instagram vanno offline il giorno dopo che la gola profonda rivela il suo nome (Di lunedì 4 ottobre 2021) WhatsApp e Facebook Messenger sono anche loro fuori uso in tutto il mondo No, non è la tua connessione Internet. Facebook e Instagram sono offline in molte parti del mondo. Gli utenti lamentano di avere problemi anche con le altre piattaforme della compagnia, WhatsApp e Facebook Messenger, secondo Downdetector. Anche Workplace,

TgLa7 : #Facebook, #Instagram, #WhatsApp saltati completamente in tutta Europa - StefanoGuerrera : pregate che i server di Twitter reggano perché Facebook, Instagram e WhatsApp sono in down non solo in italia da no… - rtl1025 : ?? Problemi per #WhatsApp, #instagram e #Facebook. A segnalarli gli utenti su #Twitter, ma anche il sito… - Pat95094968 : Una serata intera senza WhatsApp, Facebook e Instagram...wowww abbiamo riscoperto il gusto della telefonata e del… - kcobainsvoice : e la luce è andata via e whatsapp non funziona e instagram non funziona è facebook non funziona manca altro? -