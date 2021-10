Ex Presidente Banca Vaticana | Covid è dispositivo per ‘Grande Reset’ Video

Leggi su databaseitalia

(Di lunedì 4 ottobre 2021) L’obiettivo di cinquant’anni fa, proprio come nel Grande Reset di oggi, è ridurre drasticamente la popolazione mondiale, smantellare il libero mercato e cancellare tutti i confini. Il “ Grande Reset ” del World Economic Forum è una reiterazione del “Nuovo Ordine Economico Mondiale” degli anni ’60-’70, secondo un eminente economista italiano di cui abbiamo già parlato in passato in proviene da Database Italia.