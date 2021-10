Advertising

QdSit : Autorità e specialisti mantengono sotto stretta osservazione l'avanzata di nuove colate di lava emessa dal vulcano… - blogfp : Eruzione Canarie: nuove colate sotto stretta sorveglianza - sacspo : Eruzione Canarie: nuove colate sotto stretta sorveglianza - GiaPettinelli : Eruzione Canarie: nuove colate sotto stretta sorveglianza - Europa - ANSA - iconanews : Eruzione Canarie: nuove colate sotto stretta sorveglianza -

Ultime Notizie dalla rete : Eruzione Canarie

... una delle isole: "Preoccupa" infatti che, dopo che ieri è crollata parte del cono ... direttore tecnico del piano d'emergenza per. "In questo caso saremmo obbligati ad applicare nuove ...La lava del vulcano Cumbre Vieja a La Palma () ha già sepolto circa 400 ettari di terreno e distrutto quasi mille edifici: lo rendono noto ... in attesa che la visibilità sulla zona dell'...Secondo gli esperti dell'Igme c'e' una nuova effusione di materiale incandescente da un nuovo cratere sul pendio del vulcano. Le autorita' locali temono in un drastico peggioramento della qualita' del ...Il direttore tecnico del piano anti-eruzione, Miguel Ángel Morcuende, ha spiegato che la qualità dell'aria è tornata nei limiti di sicurezza accettabili, ma ha chiesto alla popolazione di fare attenzi ...