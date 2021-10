Eric Clapton non è solo Stand and deliver | ma anche Sunshine of your love

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Chi è appassionato di musica rock, per quanto la locuzione “musica rock” comprenda una superficie piuttosto ampia, e si ritrovi nella non facile situazione di includere tra i suoi conoscenti nondei No vax, ma addirittura dei negazionisti della pandemia, avrà senza dubbio ricevuto poco prima di Natale un messaggino sul cellulare che conteneva la canzone di Van Morrison, ma cantata da, “And”. Il pezzo sgusciato nel dispositivo è una sorta di ballata tra il country e il blues che è indubbiamente – non c’è alcun tema di smentita – un forte incitamento alla ribellione verso le limitazioni imposte per contrastare la diffusione del Covid. Al tempo stesso, Van Morrison, in una contestuale lettera aperta, ha definito le norme per il contenimento del virus come basate sulla ...