Enrico Letta vince le elezioni suppletive per il seggio di Siena La soddifazione del segretario del PD

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 4 ottobre 2021) In questa tornata elettorale che ha visto protagoniste leamministrative comunali e regionali (per la Calabria) si sono tenute anche lealla Camera. Elezione che ha visto protagonista ildel Partito Democratico, che ha corso per ildinon solo ha vinto il, ma ha espresso grande soddisfazione per il risultato ottenuto nei vari capoluoghi tornati a sinistra come Milano, Bologna, Napoli e, probabilmente anche Torino e Roma.leper ildi, ...