Elliot Page alla Settimana della Moda di Parigi con le crocs da brivido (FOTO) (Di lunedì 4 ottobre 2021) Elliot Page ha sfilato con un paio di crocs da brivido durante la Settimana della Moda di Parigi, rendendo omaggio a Balenciaga, casa di Moda spagnola con sede in Francia. Elliot Page ha recentemente sfilato sul red carpet di Balenciaga per la Settimana della Moda di Parigi e l'intero web sta letteralmente perdendo la testa per le sue crocs. Sabato 2 ottobre la casa di Moda spagnola con sede a Parigi ha tenuto la sua sfilata per la primavera 2022. I modelli famosi includevano il pilota di Formula 1 Lewis Hamilton e l'attore francese Isabelle Huppert, ma la star indiscussa dello ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 4 ottobre 2021)ha sfilato con un paio didadurante ladi, rendendo omaggio a Balenciaga, casa dispagnola con sede in Francia.ha recentemente sfilato sul red carpet di Balenciaga per ladie l'intero web sta letteralmente perdendo la testa per le sue. Sabato 2 ottobre la casa dispagnola con sede aha tenuto la sua sfilata per la primavera 2022. I modelli famosi includevano il pilota di Formula 1 Lewis Hamilton e l'attore francese Isabelle Huppert, ma la star indiscussa dello ...

