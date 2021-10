Elezioni, suppletive a Siena: Letta avanti (ma ha poco da festeggiare) (Di lunedì 4 ottobre 2021) Enrico Letta, segretario del Partito Democratico, si è presentato alle suppletive di Siena senza il simbolo del suo partito. Di cui è il capo. Già la cosa sarebbe di per sé strana, se non fosse che nela città del Monte dei Paschi non si è mai di fronte ad una corsa elettorale normale. Intanto i risultati. Quando sono state scrutinate 191 sezioni su 292, Letta risulta in vantaggio con il 49% dei voti. Più indietro il suo principale concorrente, il candidato di centrodestra Tommaso Marrocchesi Marzi, che si ferma – se così si può dire – al 39,36%. Il diretto interessato si è detto “in serena attesa” dei risultati, che ormai appaiono scontati: il segretario piddino prenderà il seggio lasciato vacante da Pier Carlo Padoan. Ma è proprio il confronto con l’ex ministro dell’Economia, ora presidente di Unicredit, a stemperare ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 4 ottobre 2021) Enrico, segretario del Partito Democratico, si è presentato alledisenza il simbolo del suo partito. Di cui è il capo. Già la cosa sarebbe di per sé strana, se non fosse che nela città del Monte dei Paschi non si è mai di fronte ad una corsa elettorale normale. Intanto i risultati. Quando sono state scrutinate 191 sezioni su 292,risulta in vantaggio con il 49% dei voti. Più indietro il suo principale concorrente, il candidato di centrodestra Tommaso Marrocchesi Marzi, che si ferma – se così si può dire – al 39,36%. Il diretto interessato si è detto “in serena attesa” dei risultati, che ormai appaiono scontati: il segretario piddino prenderà il seggio lasciato vacante da Pier Carlo Padoan. Ma è proprio il confronto con l’ex ministro dell’Economia, ora presidente di Unicredit, a stemperare ...

