Elezioni sindaco Napoli 2021, il trionfo di Manfredi: oltre il 60%. Maresca lo chiama per congratularsi (Di lunedì 4 ottobre 2021) Il nuovo sindaco di Napoli sarà del centrosinistra. Gaetano Manfredi con oltre il 60%, stando alle proiezioni e ai primi dati ufficiali sul sito del Viminale, si aggiudica la corsa al comune ...

carlosibilia : Gaetano Manfredi è il nuovo Sindaco. Complimenti! Il nuovo laboratorio di Napoli ha ottenuto un ottimo risultato.… - ilfoglio_it : ?? 'La destra è forte finché non la guardi da vicino. Non era mai successo che un sindaco di centrosinistra vincesse… - ilpost : Beppe Sala ha stravinto a Milano. Il sindaco uscente del centrosinistra ha un netto vantaggio rispetto a Luca Ber… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: ORE 18.50 PROIEZIONI OPINIO-RAI Il Pd con il 16,4% è al primo posto delle liste a Roma. Al secondo posto Fdi con 15,6%. L… - iltirreno : Elezioni in provincia di Pisa: vincono Angori a Vecchiano e Arianna Buti a Buti -