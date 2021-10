Elezioni: Rosato, 'bene Letta a Siena, Iv ha dato contributo' (Di lunedì 4 ottobre 2021) Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "bene Enrico Letta eletto a Siena. Un ottimo risultato frutto di un bel lavoro di squadra, a cui Italia Viva ha dato il suo rilevante contributo". Così Ettore Rosato, presidente Iv, su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 ottobre 2021) Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "Enricoeletto a. Un ottimo risultato frutto di un bel lavoro di squadra, a cui Italia Viva hail suo rilevante". Così Ettore, presidente Iv, su twitter.

