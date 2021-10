Elezioni Roma | Raggi | “Unica a tenere testa a corazzate destra e sinistra”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Sulle elziondi2021, “aspettiamo dati certi. Al momento sono l’che sta tenendoalledel centroe del centrocon la lista M5s e le mie liste civiche”. Lo ha detto la sindaca uscente Virginiain una breve dichiarazione al comitato allestito al The Hive Hotel, in via Urbana, vicino al Teatro dell’Opera. Momenti di tensione si sono registrati inizialmente tra i cronisti e lo staff didopo l’annuncio che la sindaca avrebbe rilasciato alcune dichiarazioni fuori dal comitato, sulla strada. Dopo le rimostranze dei giornalisti,è entrata all’interno del comitato per una breve dichiarazione. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.