Elezioni Roma | Gualtieri | “Soddisfatti | ora al ballottaggio”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Dopo il voto alledi, “siamo moltoperché siamo al. Adesso ci impegneremo con grande determinazione in queste due settimane rivolgendoci a tutte lene e ini per dare aun governo all’altezza di una grande capitale europea”. Lo ha detto intervenendo dal comitato elettorale di via del Portonaccio nella Capitale, il candidato sindaco Roberto. “Mi rivolgerò a tutti, anche ai leader. Non faremo apparentamenti ma chiederò il voto agli elettori di Raggi e Calenda”, sottolinea ancora. “Vogliamo chiamare a raccolta le migliori risorse diper partecipare a questa stagione di riscossa, di rinascita e riscatto della città. La nostra campagna elettorale non sarà solo chiedere il ...