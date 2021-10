Elezioni Roma | Calenda | “Letta? Lo sentirò per sapere se sono di destra o sinistra”

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Dopo il voto sulledi, “dice che le nostre strade dovranno convergere? Non lo so,confuso. Il Pd fino a ieri ha detto che ero di, non ho capito bene…, che è un amico, e mi farò spiegare bene quandodie quando si”. Così all’Adnkronos il leader di Azione Carlo, che ha appena lasciato il comitato elettorale di viale Trastevere. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Il Movimento 5 Stelle infatti si presentava alla vigilia dellecon due città nel suo sacco:, con Virginia Raggi, e Torino dove nel 2016 al ballottaggio vinse Chiara Appendino. Ecco: i ...E un solo 'vincitore', l'unico che a questecomunali non si è presentato: Mario Draghi. ... a, Torino, Milano e Napoli si è recato alle urne meno del 50% dei cittadini, a Bologna solo il ...A Milano, Napoli e Bologna passano al primo turno Sala, Manfredi e Lepore. Ballottaggi a Roma, Torino e Trieste. La Calabria va al centrodestra ...Avanza lo spoglio delle schede: ecco i risultati, in diversi scenari ancora provvisori, delle elezioni comunali 2021 nelle 19 città capoluogo e delle regionali in ...