Elezioni, Renzi: ‘Liste di Italia Viva davanti al M5S e spesso decisive’ (Di lunedì 4 ottobre 2021) ROMA – “I dati dai seggi mostrano risultati molto buoni per i candidati sostenuti da Italia Viva. Sono felice soprattutto per i nostri candidati già eletti sindaci al primo turno”. Lo scrive su Twitter il leader di Italia Viva, Matteo Renzi (foto). “E a chi ironizzava sui sondaggi faccio notare che quasi ovunque le nostre liste sono davanti ai 5 Stelle e spesso decisive per la vittoria dei candidati. Davvero una splendida giornata. Avanti così”, aggiunge l’ex premier. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 4 ottobre 2021) ROMA – “I dati dai seggi mostrano risultati molto buoni per i candidati sostenuti da. Sono felice soprattutto per i nostri candidati già eletti sindaci al primo turno”. Lo scrive su Twitter il leader di, Matteo(foto). “E a chi ironizzava sui sondaggi faccio notare che quasi ovunque le nostre liste sonoai 5 Stelle edecisive per la vittoria dei candidati. Davvero una splendida giornata. Avanti così”, aggiunge l’ex premier. L'articolo L'Opinionista.

